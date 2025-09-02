Cassano: “Chivu e Ausilio numeri 1”. Pesantissimo su mercato Inter: “Ma che è?”

"La stima che ho di Chivu come persona, per come parla e per come allenatore, è immensa", spiega Cassano

Matteo Pifferi Redattore 2 settembre - 13:41

Intervenuto a Viva El Futbol, Antonio Cassano ha parlato così del mercato dell'Inter:

"La stima che ho di Chivu come persona, per come parla e per come allenatore, è immensa. E' destinato ad essere un grandissimo allenatore nei prossimi anni, ne sono sicuro al 100%. Anche se ha fatto solo 6 mesi al Parma ed è arrivato ora all'Inter. Quando lo senti parlare o quando lo vedi come si comporta, bisogna alzarsi, stringergli la mano perché è il numero 1. Marotta è diventato presidente e azionista, caro Marotta devi ringraziare Piero Ausilio che in questi anni coi fichi secchi ha fatto le nozze, ha preso parametri zero, giocatori giusti, funzionali, forti forti senza fare mercato perché prima doveva vendere o fare scommesse. Forse solo Begiristain del City ed ex Barcellona ha vinto e fatto più plusvalenze di Ausilio negli ultimi 20 anni, loro due sono i migliori. L'Inter dovrebbe tenerselo stretto".

"Il signor Marotta si è coperto dietro alla scelta Chivu, voleva prendere Fabregas, visto che parla ogni quarto d'ora e dice cose senza senso. Un grande dirigente vende Calhanoglu, sono certo che diventerà un problema quest'anno. Marotta ha messo in piedi una squadra senza senso e ha messo in difficoltà Chivu: Akanji è un grande acquisto, un grande difensore ma Pavard era il miglior difensore che c'era in rosa. Akanji deve giocare centrale, Chivu gioca in modo diverso, Akanji non ha mai giocato a 50 metri dalla porta, quando c'è da difendere così l'Inter fa grande fatica come abbiamo visto contro l'Udinese"

"Marotta vuol far fare lo stesso gioco di Inzaghi a Chivu ma non ci sono gli esterni, c'è il problema Calhanoglu, che per me è fortissimo e fa girare tutta l'Inter ma il calciatore ha fatto capire che voleva andare via, Marotta doveva trovare la soluzione, doveva fare scelte forti. La squadra è identica all'anno scorso ma Chivu ha un'idea diversa da Inzaghi. Quando ha messo 4 punte, ha messo due punte sulle ali. Che baraonda è? Che cinema è?"