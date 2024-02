"Prendiamo solo gli 11 titolari previsti, salvo possibili sorprese: l’Inter «netta favorita, costruita da anni per vincere lo scudetto» secondo la definizione di Allegri è costata circa 165 milioni sul mercato; la Juve circa 270 Una differenza considerevole, che non giustifica il semplice obiettivo «quarto posto» dei bianconeri e allo stesso tempo non esime l’Inter da puntare al titolo, dopo quello sfuggito due anni fa e alla finale di Champions".