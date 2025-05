Inter-Verona: il dato sugli spettatori presenti al Meazza

Quella contro il Verona è la gara che precede la partita di Champions contro l'Inter . Arriva dopo la sconfitta con la Roma che ha tolto ai nerazzurri un pezzo di scudetto a favore del Napoli a più tre una settimana fa. Prima della gara delle 20.45 che si gioca a San Siro, la squadra di Conte ha vinto a Lecce e gli uomini di Inzaghi sono tenuti a rispondere con lo stesso risultato per non perdere ulteriore terreno dalla capolista.

I tifosi nerazzurri, ancora prima di conoscere il destino degli azzurri a Lecce, hanno deciso di sostenere anche oggi la squadra, come sempre fanno quando si gioca a San Siro. Sugli spalti si contano in totale 70.222. Nel settore ospiti si contano 678 (sui 4361 a disposizione) tifosi gialloblù per i quali è stato disposto come sempre il terzo anello blu.