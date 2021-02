Inter, Vidal lavora a parte: il cileno in campo anche nel giorno libero. Con la Lazio…

Il centrocampista cileno, Arturo Vidal, continua a lavorare per recuperare dopo l'infortunio al ginocchio rimediato a Firenze

Arturo Vidal continua a lavorare per esserci contro la Lazio. Il centrocampista cileno, assente all'Allianz Stadium in Coppa Italia contro la Juventus per squalifica, ha rimediato nella sfida del Franchi di venerdì scorso contro la Fiorentina una contusione al ginocchio sinistro.