L'Inter viaggia a vele spiegate. I nerazzurri escono vittoriosi anche dal campo del St Gilloise centrando la settima vittoria consecutiva. Il giorno dopo la gara contro i belgi, Tuttosport analizza il momento della squadra di Chivu. "Sotto il diluvio di Bruxelles e dopo un avvio shock con l’Union Saint-Gilloise vicino al gol quattro volte nei primi tre minuti, l’Inter è riuscita comunque a espugnare per 4-0 il campo dei campioni del Belgio, continuando così il filotto di vittorie cominciato dopo il ko del 13 settembre a Torino con la Juventus".

"Da quel momento la squadra di Cristian Chivu ha infilato sette successi di fila, è tornata in zona scudetto in Serie A e ieri sera ha raggiunto quota 9 in classifica in Champions, al secondo posto complessivo per la differenza reti (9 gol fatti e 0 subiti; meglio solo il Psg), ampiamente fra le prime otto che eviterebbero i playoff".

"In virtù di un calendario che poi metterà di fronte nelle ultime quattro giornate Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal e Borussia Dortmund, per i nerazzurri era fondamentale vincere ieri sera, così come lo sarà il 5 novembre a San Siro contro il Kairat Almaty: 12 punti su 12 per poter affrontare con maggiore serenità il filotto di match più proibiti. Sabato, invece, Chivu sarà al Maradona contro un Napoli frastornato dai 6 gol del Psv, dopo aver già perso col Torino. Per l'Inter, che sta invece molto bene, l'occasione per dare una spinta a Conte, è di quelle assai ghiotte".