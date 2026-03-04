L’Inter incassa una vittoria in tribunale nella vicenda legata a IC Markets, ma senza ottenere alcun risarcimento economico

L’Inter incassa una vittoria in tribunale nella vicenda legata a IC Markets, ma senza ottenere alcun risarcimento economico. Il contenzioso riguardava lo stop anticipato a un accordo di sponsorizzazione tra il club nerazzurro e la società di trading online, che sarebbe dovuta diventare sponsor di manica nel 2020.

Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, il tribunale ha dato ragione all’Inter nella disputa legale, riconoscendo le ragioni del club rispetto alla controversia contrattuale con IC Markets. Tuttavia, la decisione non ha portato al pagamento di un risarcimento a favore della società nerazzurra.

La vicenda raccontata da Calcio e Finanza — Nel luglio 2020 IC Markets versò una prima tranche da 2,5 milioni di euro, ma nelle settimane successive chiese di rinegoziare alcune condizioni dell’accordo, citando l’incertezza economica legata alla pandemia e chiedendo maggiore flessibilità nei pagamenti e nella durata dell’intesa. Secondo la ricostruzione del Tribunale, tali richieste non erano giustificate da reali mutamenti delle circostanze rispetto al momento della firma del contratto e riflettevano piuttosto un ripensamento strategico dello sponsor.

A settembre 2020, non essendo stato pagato l’importo dovuto secondo le scadenze contrattuali, Inter Media esercitò la clausola risolutiva espressa prevista dall’accordo e dichiarò risolto il contratto. IC Markets avviò quindi una causa davanti al Tribunale di Milano sostenendo l’illegittimità della risoluzione e chiedendo, tra le altre cose, la restituzione dei 2,5 milioni versati e un risarcimento danni fino a 5 milioni di euro.

L’Inter invece aveva avanzato una richiesta di risarcimento composta da due voci:

2,5 milioni di euro per danno emergente

9,22 milioni di euro per lucro cessante

Per un totale di circa 11,7 milioni di euro richiesti allo sponsor. Nel dettaglio, il club sosteneva di aver subito un danno economico legato alla mancata esecuzione del contratto di sponsorizzazione triennale e alla perdita dei ricavi che avrebbe generato l’accordo con IC Markets.

Causa Inter-IC Markets, la decisione del Tribunale — Il collegio giudicante ha respinto la tesi dello sponsor sulla illegittimità della risoluzione, ritenendo corretto il ricorso alla clausola contrattuale da parte della società nerazzurra. Allo stesso tempo, però, i giudici hanno applicato i principi sulle restituzioni nei contratti di durata: poiché l’accordo era rimasto in vigore per circa tre mesi, il club aveva diritto a trattenere solo una quota proporzionale del corrispettivo annuale. Secondo i calcoli del Tribunale, il valore delle prestazioni effettivamente maturate era pari a 1,125 milioni di euro, con la conseguenza che 1,375 milioni risultavano indebitamente pagati dallo sponsor e quindi teoricamente da restituire.

Parallelamente, però, il Tribunale ha riconosciuto all’Inter un credito risarcitorio dello stesso importo, 1,375 milioni di euro, legato ai danni subiti per la mancata esecuzione del contratto e ai costi sostenuti per liberare i diritti commerciali collegati alla sponsorizzazione. I due crediti sono stati quindi compensati giudizialmente, annullandosi a vicenda. L’Inter aveva comunque già accantonato due milioni di euro per la causa nel bilancio chiuso al 30 giugno 2020.