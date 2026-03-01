"Dentro i confini domestici è ingiocabile: anche se Lautaro è in tribuna (come Bastoni), Calhanoglu all’inizio in panchina e Thuram in campo è come se non ci fosse. Dimarco risolve ogni problema per la felicità di due allenatori: Chivu e Gattuso. E quando, nella ripresa, il Genoa alza il ritmo e la capolista è più stanca e meno aggressiva, il rigore di Calhanoglu mette le cose a posto. L’Inter vince sempre quando deve farlo ed è forse il suo miglior pregio".