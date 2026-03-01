Il giorno dopo Inter-Genoa, dalle colonne del Corriere della Sera, Alessandro Bocci analizza la vittoria dei nerazzurri. "L’Inter impiega meno di venti minuti per liberarsi dalle ragnatele psicologiche che rischiavano di imprigionarla dopo la cocente eliminazione in Champions".
Inter squadra votata al campionato: questo il suo miglior pregio. Il derby non…
"Una squadra votata al campionato: la quattordicesima vittoria nelle ultime quindici partite, l’ottava consecutiva, vale un altro pezzo di scudetto. Il derby, tra una settimana, non cambierà gli equilibri anche se resta pieno di significati. La regina vince con un filo di gas".
"Dentro i confini domestici è ingiocabile: anche se Lautaro è in tribuna (come Bastoni), Calhanoglu all’inizio in panchina e Thuram in campo è come se non ci fosse. Dimarco risolve ogni problema per la felicità di due allenatori: Chivu e Gattuso. E quando, nella ripresa, il Genoa alza il ritmo e la capolista è più stanca e meno aggressiva, il rigore di Calhanoglu mette le cose a posto. L’Inter vince sempre quando deve farlo ed è forse il suo miglior pregio".
(Corriere della Sera)
