Viviano: “Inter, ritmo folle in campionato. Il derby col Milan dirà solo…”

Emiliano Viviano, ex portiere, negli studi di Sport Mediaset ha parlato di del rendimento dell'Inter di Cristian Chivu tra campionato e campo internazionale. Qui alcune delle sue considerazioni:
L'Inter ha sbagliato ovviamente le due partite col Bodo, specialmente il ritorno, ma era partita bene anche in Champions. In campionato sta tenendo un ritmo folle. Il derby può dirci quanto si potrà ancora rimandare la matematica, ma è tutto scritto.
