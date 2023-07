Inter, il Wolfsburg non molla Gosens: ma serve l’offerta giusta. È noto da tempo che…

Il club tedesco non molla la presa per l'esterno nerazzurro, ma serve l'offerta giusta per convincere l'Inter

Il Wolfsburg non ha nascosto il suo forte interesse nei confronti di Robin Gosens. Il tedesco ieri è partito per la tournée in attesa di capire se il suo futuro sarà a Milano o altrove. Intanto il club tedesco non è ancora arrivato ad offrire i 18 milioni richiesti dall’Inter per lasciarlo partire.