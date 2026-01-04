L'Inter si prepara a iniziare un nuovo anno: il 2026 nerazzurro riparte da San Siro, dove la squadra di Chivu affronterà il Bologna alle 20:45. L'Inter ritrova il suo pubblico dopo quasi un mese: i nerazzurri arrivano a questa 18ª giornata di campionato occupando la prima posizione in campionato, grazie ai 36 punti conquistati nelle prime 16 partite giocate.
Inter-Bologna, i precedenti e i numeri dei nerazzurri: a San Siro numeri top
In vista della gara contro il Bologna analizziamo alcuni dei numeri e delle curiosità che accompagnano i nerazzurri verso la partita contro i rossoblu.
I PRECEDENTI
Domenica 4 gennaio Inter e Bologna si affronteranno per la 157ª volta in Serie A: il bilancio storico vede i nerazzurri in vantaggio, con 75 vittorie contro le 44 del Bologna, mentre 37 pareggi completano il quadro. In generale solo la Juventus ha collezionato più successi contro i rossoblu in campionato (80 vittorie), mentre il Milan è alla pari dell'Inter a quota 75.
Considerando le ultime otto sfide di Serie A tra Inter e Bologna il bilancio è in perfetto equilibrio, con tre successi a testa e due pareggi: tuttavia, in queste gare i nerazzurri hanno realizzato ben otto centri in più rispetto ai rossoblu (18 vs 10).
I NUMERI DELL'INTER
In campionato l'Inter sta vivendo un momento decisamente positivo: i nerazzurri si presentano alla sfida contro il Bologna dopo aver vinto le ultime quattro gare di Serie A contro Pisa, Como, Genoa e Atalanta. Allargando lo sguardo la squadra di Chivu ha vinto ben cinque delle ultime sei gare casalinghe in campionato: inoltre nell'anno solare 2025 l'Inter ha raccolto 13 successi a San Siro e solo la Roma a quota 14 è riuscita a fare meglio.
Inter-Bologna è una sfida che mette di fronte due squadre molto organizzate e ordinate dal punto di vista tattico, tanto che i nerazzurri e i rossoblu sono le due formazioni che hanno subito il minor numero di tiri totali in questa stagione di Serie A: 144 l'Inter, 163 il Bologna. I nerazzurri sono anche la squadra con il valore più basso negli Expected Goals contro (14.4) nel torneo in corso.
Difesa solida e attacco decisamente in forma: l’Inter è la squadra con la differenza di gran lunga più alta tra Expected Goals realizzati e subiti in questa Serie A, con un saldo di +14.35. I nerazzurri hanno segnato 35 gol e sono il miglior attacco del campionato, pur con una partita giocata in meno. Infine, l'Inter è anche la squadra che ha la miglior percentuale realizzativa nel torneo in corso: 12.64%.
