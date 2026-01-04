Inter-Bologna, i precedenti e i numeri dei nerazzurri: a San Siro numeri top

In vista della gara contro il Bologna, alcuni dei numeri e delle curiosità che accompagnano i nerazzurri verso la partita coi rossoblu

Alessandro De Felice Redattore 4 gennaio 2026 (modifica il 4 gennaio 2026 | 19:16)

L'Inter si prepara a iniziare un nuovo anno: il 2026 nerazzurro riparte da San Siro, dove la squadra di Chivu affronterà il Bologna alle 20:45. L'Inter ritrova il suo pubblico dopo quasi un mese: i nerazzurri arrivano a questa 18ª giornata di campionato occupando la prima posizione in campionato, grazie ai 36 punti conquistati nelle prime 16 partite giocate.

In vista della gara contro il Bologna analizziamo alcuni dei numeri e delle curiosità che accompagnano i nerazzurri verso la partita contro i rossoblu.

I PRECEDENTI

Domenica 4 gennaio Inter e Bologna si affronteranno per la 157ª volta in Serie A: il bilancio storico vede i nerazzurri in vantaggio, con 75 vittorie contro le 44 del Bologna, mentre 37 pareggi completano il quadro. In generale solo la Juventus ha collezionato più successi contro i rossoblu in campionato (80 vittorie), mentre il Milan è alla pari dell'Inter a quota 75.

Considerando le ultime otto sfide di Serie A tra Inter e Bologna il bilancio è in perfetto equilibrio, con tre successi a testa e due pareggi: tuttavia, in queste gare i nerazzurri hanno realizzato ben otto centri in più rispetto ai rossoblu (18 vs 10).

I NUMERI DELL'INTER

In campionato l'Inter sta vivendo un momento decisamente positivo: i nerazzurri si presentano alla sfida contro il Bologna dopo aver vinto le ultime quattro gare di Serie A contro Pisa, Como, Genoa e Atalanta. Allargando lo sguardo la squadra di Chivu ha vinto ben cinque delle ultime sei gare casalinghe in campionato: inoltre nell'anno solare 2025 l'Inter ha raccolto 13 successi a San Siro e solo la Roma a quota 14 è riuscita a fare meglio.

Inter-Bologna è una sfida che mette di fronte due squadre molto organizzate e ordinate dal punto di vista tattico, tanto che i nerazzurri e i rossoblu sono le due formazioni che hanno subito il minor numero di tiri totali in questa stagione di Serie A: 144 l'Inter, 163 il Bologna. I nerazzurri sono anche la squadra con il valore più basso negli Expected Goals contro (14.4) nel torneo in corso.

Difesa solida e attacco decisamente in forma: l’Inter è la squadra con la differenza di gran lunga più alta tra Expected Goals realizzati e subiti in questa Serie A, con un saldo di +14.35. I nerazzurri hanno segnato 35 gol e sono il miglior attacco del campionato, pur con una partita giocata in meno. Infine, l'Inter è anche la squadra che ha la miglior percentuale realizzativa nel torneo in corso: 12.64%.

(Fonte: Inter.it)