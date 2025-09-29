FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Inter, Zanetti premiato alla Cumbre de Impacto Iberoamericano 2025 a New York

ultimora

Inter, Zanetti premiato alla Cumbre de Impacto Iberoamericano 2025 a New York

Inter, Zanetti premiato alla Cumbre de Impacto Iberoamericano 2025 a New York - immagine 1
Javier Zanetti ha ricevuto il Premio de Impacto Iberoamericano 2025, un riconoscimento per l’impegno della Fundación Pupi
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Inter, Zanetti premiato alla Cumbre de Impacto Iberoamericano 2025 a New York- immagine 2
Getty Images

La Cumbre de Impacto Iberoamericano 2025, unico evento in lingua spagnola della High-Level Week dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ha riunito leader internazionali per accelerare i progressi sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs), valorizzando il ruolo guida della regione iberoamericana nella sostenibilità.

Inter, Zanetti premiato alla Cumbre de Impacto Iberoamericano 2025 a New York- immagine 3
Getty Images

Nel corso dell’evento, Javier Zanetti, Vice President dell’Inter, ha ricevuto il Premio de Impacto Iberoamericano 2025, un riconoscimento per l’impegno della Fundación Pupi nella tutela dei diritti di bambini e adolescenti. Già membro del Circle of Supporters delle Nazioni Unite, Zanetti ha partecipato in più occasioni a iniziative dedicate alla sostenibilità presso l’ONU, sostenendo attivamente la promozione degli SDGs.

(Inter.it)

Leggi anche
71.500 posti, 1,2 miliardi di investimento totale ma non solo: tutto sul nuovo San Siro
UFFICIALE – Inter, Oaktree approva piano da 100 milioni per ristrutturare Pinetina e Interello

© RIPRODUZIONE RISERVATA