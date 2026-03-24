Durante Fontana di Trevi, il giornalista Giuseppe Pastore ha parlato dell'Inter e della rivoluzione che potrebbe esserci in estate
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Pastore: “Inter, cambi peggiorativi. Via Chivu anche con scudetto? Nel Marottese c’è un termine”
Chivu sta mancando in alcune cose, perché è una cosa che non ha mai fatto la gestione di una stagione intera e gli sta un po' sfuggendo di mano. I giocatori hanno delle responsabilità mentali, ma se è vero che l'Inter ha fallito mentalmente le partite più importanti, ora sono tutte più importanti. Se a novembre incontrare il Cagliari o il Verona era una partita di routine, non sentiva l'ansia dei tre punti e li conquistava in scioltezza, adesso tutto questo non è più vero. La partita con la Fiorentina ha un andamento inquietantemente simile all'Atalanta, tangibile la sensazione di pareggio della Fiorentina. Cambi peggiorativi, perché Frattesi e non un giocatore più difensivo?
Il girone di ritorno di Akanji non è assolutamente a livello di quello dell'andata. Ho rivisto il miglior tempo di Barella della stagione, il primo, ma è anche vero che sul gol sbaglia e sbaglia alla Barella 2025/26, di sufficienza, di frivolezza anziché riconoscere il momento e buttare la palla al secondo anello del Franchi. Tutto passa dalla gestione tecnica, i secondi tempi sono sempre peggiore dei primi. Nelle parole di Marotta in maniera felpata si sente introdurre la parola involuzione: nel marottese involuzione è un termine che chiama in causa un po' tutti. Fa rima con rivoluzione: si rivoluziona la squadra che vince lo scudetto, sarebbe una prima volta. L'Inter post Conte venne rivoluzionata anche nella guida tecnica, dopo aver vinto lo scudetto".
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