Chivu sta mancando in alcune cose, perché è una cosa che non ha mai fatto la gestione di una stagione intera e gli sta un po' sfuggendo di mano. I giocatori hanno delle responsabilità mentali, ma se è vero che l'Inter ha fallito mentalmente le partite più importanti, ora sono tutte più importanti. Se a novembre incontrare il Cagliari o il Verona era una partita di routine, non sentiva l'ansia dei tre punti e li conquistava in scioltezza, adesso tutto questo non è più vero. La partita con la Fiorentina ha un andamento inquietantemente simile all'Atalanta, tangibile la sensazione di pareggio della Fiorentina. Cambi peggiorativi, perché Frattesi e non un giocatore più difensivo?