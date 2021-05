SM – Conte-Zhang, settimana decisiva. Marotta apre alla speranza. Le voci…

L'allenatore dell'Inter vedrà il presidente per definire il futuro e a Mediaset hanno fatto il punto sulla questione societaria

"Conte prosegue nel suo silenzio, un silenzio indecifrabile anche se stavolta magari si sarebbe fatto sentire volentieri dopo l'arbitraggio di Calvarese". Così parlano a SportMediaset del momento in casa nerazzurra. Un momento di passaggio tra l'attesa per il ritiro nell'ultima giornata di campionato dello scudetto e l'incontro in casa Inter tra Zhang e Conte che definirà il futuro.

"Settimana entrante decisiva. Quasi definito il prestito ponte di quasi 300 mln made in USA, per superare la crisi. Poi andrà in scena il confronto tra Zhang e Conte. Nel pre-partita Marotta per la prima volta si è lasciato sfuggire un credo e spero che rimanga, parole che lasciano ben sperare. Il tecnico chiederà garanzie su programmi e investimenti ma anche sulla permanenza dell'ad anche lui in scadenza nel 2022, come Ausilio e il resto della dirigenza. Secondo alcuni voci l'amministratore delegato è in dubbio ed è corteggiato proprio dalla Juventus. La direzione sembra quella della continuità alla ricerca della seconda stella. Ma il silenzio di Conte resta indecifrabile", ha spiegato Marco Barzaghi.