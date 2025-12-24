In vista della difficile trasferta di Bergamo, Cristian Chivu dovrà fare a meno di Ange-Yoan Bonny. L'attaccante si è infortunato in allenamento e gli accertamenti hanno evidenziato una leggera distorsione del ginocchio sinistro. Come sottolinea Libero, per la gara contro l'Atalanta Chivu recupera totalmente Hakan Calhanoglu.
In vista della difficile trasferta di Bergamo, Chivu dovrà fare a meno di Bonny, ma avrà a disposizione Calhanoglu e Zielinski
"Inoltre avrà a disposizione anche Piotr Zielinski, che aveva chiesto il cambio pochi minuti prima dei calci di rigore contro il Bologna a causa dei crampi. Niente da fare ancora per Darmian, che era a Riad con la squadra, ancora alle prese con un fastidio al polpaccio. Out anche Acerbi, che accusa un risentimento al bicipite femorale della coscia destra. Entrambi potrebbero rivedersi nella trasferta del 7 gennaio a Parma".
(Libero)
