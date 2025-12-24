In vista della difficile trasferta di Bergamo, Chivu dovrà fare a meno di Bonny, ma avrà a disposizione Calhanoglu e Zielinski

In vista della difficile trasferta di Bergamo, Cristian Chivu dovrà fare a meno di Ange-Yoan Bonny. L'attaccante si è infortunato in allenamento e gli accertamenti hanno evidenziato una leggera distorsione del ginocchio sinistro. Come sottolinea Libero, per la gara contro l'Atalanta Chivu recupera totalmente Hakan Calhanoglu.