"Non mi ricordo Allegri che abbia insultato un arbitro, andiamo avanti", dice Pellegatti. E interviene anche Zazzaroni

Matteo Pifferi Redattore 23 dicembre - 13:04

Al Podcast Numer1 si è discusso dello scontro tra Oriali e Allegri nella semifinale di Supercoppa. Esordisce Sabatini con una provocazione: "Ci sarebbe stato un vantaggio per Allegri, se ci fossero stati arbitri asiatici in Milan-Perth e lui li insulta non sarebbe stato capito da nessuno". Pellegatti replica: "Non mi ricordo Allegri che abbia insultato un arbitro, andiamo avanti"

Zazzaroni aggiunge: "Ho fatto un pezzo contro il comunicato del Napoli, sono cose di campo che devono restare in campo. Non sono uno che incoraggia la maleducazione ma se iniziamo a fare sti discorsi qua è finita. Non mi interessa chi ha provocato e chi ha reagito. Max ha delle espressioni volgari ma anche tanti altri lo fanno, tanti allenatori hanno attaccato i colleghi"

Cruciani domanda: "Mi stai dicendo che il comunicato del Napoli è un errore?". Zazzaroni non ha dubbi: "Sì". Sabatini aggiunge: "Abbastanza ridicolo quel comunicato"

Zazzaroni ricorda: "Folorunsho contro Hermoso che sanzioni ha avuto? Zero". Sabatini aggiunge: "Lautaro contro Conte? Zero. Ci vuole uniformità di sanzione". Zazzaroni replica: "Hanno sanzionato le bestemmie e sono d'accordo con questo". Sabatini risponde: "Calma a dire che sono cose di campo, non può passare tutto". Interviene Cruciani: "Il Napoli difese Sarri quando attaccò Mancini e ora attacca Allegri"

Pellegatti, poi, punta il dito su Oriali: "Ha sbagliato Allegri ma sapete cosa vuol dire avere Oriali che continua ad entrare in campo, chiede il rosso, andrebbe anche bloccato un po'. Viene naturale, non in quei termini, dire 'basta, hai rotto le scatole'. Ovviamente Allegri è andato oltre ma Allegri non ha mai gridato all'arbitro dicendo che servisse il cartellino rosso. Vi ricordate Oriali con Mourinho? Fai finta che non ci sia Zazzaroni, era insopportabile vederlo e sentirlo ogni secondo"

Sabatini chiosa così: "Il raddoppio della figura del protestatore nel Napoli c'è e nelle altre società no. C'è l'allenatore che protesta, il raddoppio nel Napoli c'è e nelle altre squadre no"