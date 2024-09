Piotr Zielinski non vede l'ora di giocare davanti ai suoi nuovi tifosi. Un problema muscolare gli ha fatto saltare la prima gara di campionato a Genova, mentre con Lecce e Atalanta, Simone Inzaghi ha preferito lasciarlo in panchina. Impegnato in questi giorni con la nazionale polacca, Zielinski ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale The Sport.