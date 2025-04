Quando Berlusconi ha venduto il Milan o quando Moratti ha venduto l'Inter c'erano ancora tanti "bocchettoni", c'erano gli oligarchi russi, c'erano i cinesi. Oggi purtroppo quel mondo si è molto rarefatto: i mondi aperti sono due, quello arabo, che però ha già le sue cirazzate come il PSG, il Manchester City, manca forse il Barhein, che tramite Investcorp ha guardato anche all'Inter. PIF ha comprato il Newcastle, ma non è una squadra con cui puoi esercitare quel soft power che i sauditi intendono esercitare attraverso lo sport. I sauditi cambiano molto velocemente i loro punti di vista, in questo momento sono più focalizzati per far sì che ogni partnership abbia un ritorno sul territorio. Visti i rapporti tra il nostro governo e quello saudita non escluderei che un domani PIF possa tornare a guardare squadre come Inter, Milan o Juventus".