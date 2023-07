Inter, Inzaghi ne ha esclusi 4 per discorsi di mercato. Salcedo vicino al Genoa, Agoumé…

L'Inter è partita per la tournée in Giappone ieri pomeriggio. Inzaghi ha convocato 26 giocatori che affronteranno mercoledì l'Al Nassr di Brozovic e il primo agosto il Psg. Alcuni giocatori della rosa sono stati esclusi per discorsi di mercato.

"Assenti, perché fuori dai piani del tecnico piacentino e in attesa di sistemazione, quattro elementi. Radu, cercato come anticipato dalla Romania dal Bournemouth, dove l’ex Auxerre potrebbe trasferirsi in prestito per un anno. Brazao, che sarà girato, sempre a titolo temporaneo, in una squadra che conceda minutaggio al brasiliano. Agoumè, che ha qualche richiesta in Serie A, ma che preferisce l’opzione estera. E Salcedo, vicino al ritorno al Genoa", rivela Tuttosport.