Lautaro 7,5 - Compito in classe perfetto sporcato da una ripetizione, pardon, un rigore alla fine. Gol, traversa, il pallone dell’1-0, il gioiello per Darmian. Totale.

Dumfries 7 - Un trattore, quell’azione con cui mangia due avversari ha mostrato nuovamente l’olandese che fu. Conquista il rigore. A gara in corso è arma che rischia di essere letale.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.