"Evidentemente, anche l’assenza di Carlos Augusto è un elemento di cui tenere conto. Non è stato un caso, infatti, che, al Dall’Ara, dovendo sostituire il brasiliano, Inzaghi abbia lasciato Dimarco in panchina, preferendo inserire proprio Dumfries a destra e dirottando Darmian a sinistra. Quest’ultimo, di fatto, è un jolly, valido per ogni situazione. Potrebbe essere più utile, insomma, tenerselo come soluzione in corsa, a seconda delle varie necessità. L’olandese, quindi, è da considerare favorito. Tanto più che, come dirimpettaio, avrà quel Lino che in più occasioni, all’andata, aveva creato grattacapi allo stesso Darmian. Quando è entrato Dumfries, invece, è stato costretto a restare basso", aggiunge il quotidiano.