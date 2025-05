"Ora non siamo più in finale da sfavoriti? Siamo cresciuti. Ho sentito qualcuno che ha criticato il fatto che ho parlato del ranking… Non era certo per fare i complimenti a Inzaghi, era per farli a questi ragazzi. E' per sottolineare il percorso di questi ragazzi, eravamo 24esimi, ora saremo primi o secondi. Hanno fatto un percorso straordinario. Bayern e Barcellona sono le 2 squadre migliori in Europa in questo momento".