Una vera e propria garanzia. Da quando Simone Inzaghi si è insediato sulla panchina dell'Inter, San Siro è diventato un autentico fortino per la squadra nerazzurra.

Come mostrato da Opta, i dati del tecnico interista nei match casalinghi sono da record: "Dall'arrivo di Simone Inzaghi (dal 2021/22), l'Inter ha vinto 54 partite in casa in Serie A: lo stesso numero di successi interni del Real Madrid e meno solo di Liverpool (55) e Manchester City (56) nel periodo nei cinque maggiori campionati europei. Calore".