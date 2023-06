Tuttosport: “Inzaghi ha chiesto a Marotta e Ausilio un giocatore alla Gagliardini”

L'Inter resta ancora in attesa di novità da Marcelo Brozovic : l'offerta dell'Al Nassr potrebbe essere migliorata ma il croato non sembra più così convinto a lasciare l'Europa per accettare la proposta del club saudita.

L'Inter, che nel frattempo è bloccata sul fronte Frattesi, dovrà numericamente sostituire anche Roberto Gagliardini, che andrà via da svincolato. "Intanto, in riferimento all’Inter, Inzaghi ha chiesto un giocatore “alla Gagliardini”, cioè fisico e strutturato, a Marotta e Ausilio. Il sogno resta Milinkovic Savic, ma non è escluso, al netto di Frattesi, che la dirigenza nerazzurra non trovi un profilo simile a buon mercato prima della fine del mercato", spiega Tuttosport.