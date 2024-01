CorSera – Inter, la ThuLa non basta. In mezzo mancano i gol, Frattesi spinge

"Basta avere — di gran lunga — la miglior coppia gol per puntare dritti allo scudetto e cercare di andare avanti più possibile anche in Champions? Per adesso l’equazione Lautaro-Thuram ha prodotto 23 gol in campionato, più del doppio di quella Vlahovic-Chiesa nella Juve (12), ma l’assenza del Toro argentino per due partite e il turnover utilizzato nel girone europeo sono bastati per fare accendere una spia sul cruscotto del pilota Inzaghi. In serie A la coppia Arnautovic-Sanchez ha fatto appena 1 gol (e un altro in Europa), uno score non certo peggiore del duo Milik-Kean (2), ma la riserva di reti nerazzurre avrebbe bisogno di più certezze da cui attingere", scrive il Corriere della Sera.