Sanchez, no all’Arabia. SM: “All’Inter può arrivare lo stesso un attaccante? Lo scenario”

La vittoria contro il Verona ha permesso all'Inter di chiudere il girone d'andata in vetta alla classifica ma sotto gli occhi di tutti c'è il tema attacco. I nerazzurri possono gioire per l'impatto di Thuram (7 gol e 6 assist) e dell'enorme upgrade fatto da Lautaro, che veleggia incontrastato nella classifica cannonieri con 16 gol in 17 partite. Dietro di loro, però, c'è il vuoto perché Arnautovic ha segnato una sola rete (a Genova una settimana fa), Sanchez invece è ancora fermo a quota 0.

Contro il Verona, l'impatto di Arnautovic è stato negativo, con tanto di palla persa nell'avvio dell'azione che ha portato al pareggio ma non solo, mentre l'ingresso in campo di Sanchez è stato impalpabile. "Ma dal mercato non arriveranno aiuti a Inzaghi: a meno che il cileno, arrivato a zero, non parta verso altra destinazione ma finora ha detto no all'Arabia e vuole restare a Milano (il cartellino di Arnautovic è già stato pagato 8 milioni più due di bonus) o che non si trovi un rinforzo in prestito o a costo zero nel giro di una ventina di giorni", il commento di Sport Mediaset.