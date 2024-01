Inzaghi re di coppa fin da giocatore: ora la stessa mentalità serve per lo scudetto

Simone Inzaghi si è dimostrato ancora una volta re di coppa, praticamente infallibile in gara secca che mette in palio un trofeo a fine serata

Scrive di lui La Stampa:

"Da quando Claudio Lotito gli ha affidato la Lazio al posto dell’esonerato Pioli ad aprile 2016, Inzaghi ha conquistato cinque delle successive otto edizioni di Supercoppa. D’altronde era così anche da calciatore: con la Lazio segnava in Champions League quasi più che in campionato. Rimane ancora adesso l’unico giocatore italiano ad avere realizzato 4 gol in una partita di Champions".