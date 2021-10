Inzaghi-Juventus, un flirt mai concretizzato. “L’Inter ha azzeccato la tempistica”

In conferenza stampa, Simone Inzaghi ha anche risposto alla domanda sul suo mancato approdo alla Juventus

"La prima cosa bella non è di Nicola Di Bari ma di Simone da Piacenza. Inzaghi e la Juve è un intreccio, è un flirt mai concretizzato, è un paio di coppe sfilate da sotto il naso. Ma forse è bene concentrarsi su quel che Inzaghi vorrebbe che fosse, questa partita". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito all'avvicinamento verso Inter-Juventus. Inzaghi punta ad una grande vittoria per decollare e lanciare un messaggio alle altre per lo scudetto. Dopo il KO con la Lazio c'è stato un confronto tra il mister e i giocatori e il gruppo si è stretto attorno ad un unico obiettivo: infilare una serie di vittorie per accorciare il gap e aggiungere convinzione all'ambiente.