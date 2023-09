Inzaghi, la sua Inter ha nella fisicità un’arma letale. Ma il Milan è cresciuto in kg e cm

Nella sfida tra Inter e Milan, in programma alla ripresa il 16 settembre, saranno decisive le qualità dei giocatori, ma anche l'impatto fisico che avranno le due squadre. L'Inter ha sempre fatto della fisicità una delle sua qualità, in estate anche il Milan è cresciuto.

"L’Inter di Inzaghi è una squadra che fa della fisicità un’arma letale per sopraffare gli avversari, logico che chili e centimetri contino anche quando si tratta di rinforzare la rosa. E così, salutati due giganti come Dzeko e Lukaku, lì davanti i nerazzurri si sono attrezzati con attaccanti di stazza simile: Thuram, 192 cm per 90 kg, è il colosso con cui l’Inter porterà peso nell’area del Milan. Arnautovic, primo cambio al centro dell’attacco, si fa sentire come il compagno: stessa altezza del francese, con qualche chilo in meno, 83", scrive La Gazzetta dello Sport.