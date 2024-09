"Ha lasciato il pallone al City, ma è l'Inter a portarsi a casa il risultato migliore nel big-match della prima giornata della nuova Champions. Il pareggio di Manchester è quello che voleva Simone Inzaghi, a maggior ragione dopo aver varato un turnover con Lautaro in panchina, e lo 0-0 profuma di lezione tattica al maestro Guardiola. Perché i nerazzurri hanno saputo disinnescare non solo quella macchina da gol di Haaland, ma anche fermare una squadra che in questo inizio di stagione aveva conosciuto solo la faccia allegra della vittoria".