L'Inter riparte da Genova per cercare di difendere il titolo conquistato nello scorso campionato. Ma non sarà per niente facile

Matteo Pifferi Redattore 17 agosto 2024 (modifica il 17 agosto 2024 | 12:47)

"Oggi pomeriggio a Marassi col Genoa inizia l’inseguimento dell’Inter al bis scudetto. Con un imperativo chiaro alla Pinetina fin dall’inizio del raduno: evitare cali di tensione simili a quelli avuti dalle ultime due squadre che hanno conquistato il tricolore. Il Milan finito a 20 punti dal Napoli nella primavera 2023: per i rossoneri sarebbe stato addirittura 5° posto, quindi con esclusione dalla Champions League, se non fosse stato per la penalizzazione della Juventus. E il Napoli che ha concluso addirittura 10° a 41 punti dall’Inter tre mesi fa. Per questo Simone Inzaghi ha avuto come missione, fin dal primo giorno della preparazione estiva, quella di tenere alta la voglia di nuovi successi dei suoi giocatori". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito all'inizio della stagione dell'Inter.