L'Inter non molla un centimetro. Il 2024 è fatto di 10 vittorie, ma la squadra di Inzaghi non vuole fermarsi. L'obiettivo deve continuare ad avvicinarsi, senza trascurare la Champions League. Per questo il tecnico non vuole distrazioni.

"Al tecnico interista non è bastato neanche l’ennesimo poker in campionato per allentare la tensione ma, in fondo, è anche questo il segno di un cambiamento felice: i nerazzurri non tremano o arretrano mai, governano la barca in ogni mare come non accadeva prima, proprio perché salda è la guida dalla panchina. Proprio per questo vietato parlare a Simone di festeggiamenti anticipati o anche solo di squadra “ingiocabile”, senza rivali. In fondo, il dato più impressionante è che l’Inter salentina ha confermato di avere un imprinting preciso, che prescinde dagli interpreti di turno", scrive La Gazzetta dello Sport