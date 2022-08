Lazio-Inter, Inzaghi pensa a Gagliardini per contrastare Milinkovic. Più Dimarco di Gosens

Simone Inzaghi pensa a Roberto Gagliardini a centrocampo per dare più fisicità alla sua Inter e contrastare la qualità di Milinkovic-Savic. Secondo il Corriere della Sera, l'italiano è favorito in mezzo al posto di Hakan Calhanoglu:

"L’aspetto della fisicità non è affatto secondario, non a caso in ballottaggio con Calhanoglu c’è Gagliardini, che sembra leggermente favorito sul turco ed è ormai specialista delle partite contro la Lazio e nello specifico contro Milinkovic-Savic: l’anno scorso il bergamasco ha giocato sei volte titolare, tra cui le due partite contro i biancocelesti proprio per tamponare il talento serbo e sfidarlo anche sulle palle alte. Sulla sinistra Dimarco è invece favorito su Gosens".