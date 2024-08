"Quello di oggi sarà il sesto derby degli Inzaghi, da quando i due fratelli si sono seduti in panchina: la prima volta, nel 2012 al torneo Arco di Trento, vinse Simone; l’ultima (Reggina-Inter in amichevole durante la sosta mondiale, nel dicembre del 2022) si impose ancora l’interista. In mezzo altri tre confronti, tutti in Serie A: Pippo non ha mai battuto il fratello, il bilancio è di due vittorie per Simone e un pareggio, Benevento-Lazio 1-1 del 2020".