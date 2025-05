Inter, Inzaghi colleziona record su record: ora punta ad un primato di Conte

Uno dei grandi meriti di Inzaghi è il coinvolgimento dei singoli anche e soprattutto in zona gol: dal 2008 in poi - anno in cui Opta ha iniziato a raccogliere statistiche - non era mai successo che 4 giocatori dell'Inter andassero in doppia cifra. In questa Inter c'è Lautaro già a quota 22, Thuram a 18, Calhanoglu a 11 e Dumfries a 10 con Frattesi e Arnautovic che inseguono a quota 7. Un'altra testimonianza concreta del lavoro magistrale di Inzaghi.