Inter, che occasione a Torino: Inzaghi per la vetta con tre esigenze da soddisfare

Un'occasione. L'Inter scende in campo a Torino con la chance di vincere, riportarsi momentaneamente in vetta alla classifica e guadagnare punti su Milan, Juventus o entrambe, visto lo scontro diretto di domani sera a San Siro. Scrive la Gazzetta dello Sport:

"Adesso il calendario propone un’occasione. Perché con una vittoria l’Inter guadagnerebbe automaticamente punti su almeno una tra Milan e Juventus sfruttando lo scontro diretto in programma domani sera. In trasferta l’Inter è stata fin qui perfetta. Non è casuale: è nelle gare lontano da San Siro che il gioco di Inzaghi trova la sintesi ideale. Il tecnico balla tra diverse esigenze. La prima: Thuram e Lautaro sono la coppia fissa da cui è impossibile derogare, anche perché Sanchez non regala garanzie".