CorSera – Inzaghi, da più di un mese manca la vera Inter. Col Monza per vincere e convincere

"La stanchezza del grande ciclo di novembre e dicembre, terminato con il successo di Napoli, è aumentata a causa degli infortuni assortiti di Lautaro, Dimarco, Dumfries, Pavard, Bastoni, De Vrij e Cuadrado. Senza contare che l’Inter ha anticipato al 20 dicembre la Coppa Italia perché inizialmente la Supercoppa in Arabia era fissata per il 3 gennaio, giocando e perdendo (nel momento di massimo affaticamento) col Bologna".

"Il cambio di agenda però non ha portato solo scompensi. Adesso — dopo due settimane libere da impegni e molto intense di allenamenti — l’Inter ha tutto per tornare a convincere, oltre che per vincere, cosa che è praticamente sempre costretta a fare visto il passo che sta tenendo la Juve, l’unica nella prima fase capace di andare in vantaggio per prima contro i nerazzurri", aggiunge il quotidiano.