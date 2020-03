Serie A, ipotesi sospensione stipendi: ecco nel dettaglio la proposta dei club all’AIC

Come vi abbiamo riportato ieri, dall’Assemblea di Lega è emersa l’ipotesi di una sospensione degli stipendi dei calciatori per il mese di marzo. Data la situazione gravissima causa coronavirus, infatti, i club chiedono un aiuto anche da parte dei giocatori per far fronte alle ingenti perdite a cui andrà incontro il calcio. Ecco nel dettaglio la proposta:

“La proposta che i club hanno portato all’attenzione dell’AIC riguarda la sospensione degli ingaggi relativi ai giorni di inattività. Fino all’8 marzo i giocatori sono stati impegnati, dunque verrebbero regolarmente pagati. Dal giorno successivo in poi e fino a quando le condizioni non permetteranno la ripresa: è su questo periodo che i club intendono calcolare un congelamento temporaneo dei versamenti. Non un taglio definitivo, possibilità per cui sarebbe prima necessaria una vera e propria trattativa con gli interlocutori“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)