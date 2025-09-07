Rino Gattuso ha iniziato con una vittoria il suo cammino sulla panchina dell'Italia. Il tecnico ha messo in campo idee chiare e lineari: semplici, e proprio per questo efficaci. Un approccio che si contrappone alla gestione di Luciano Spalletti sottolinea Libero. "Gattuso ha messo a posto i cocci e gettato qualche fondamenta a presa rapida, ben consapevole che un ct non ha mai tempo per allenare, figuriamoci uno chiamato in corsa per sistemare un girone di qualificazione ai Mondiale iniziato con l’handicap. Ha capito cosa è andato a fare e in cosa consiste il ruolo del commissario tecnico, ovvero trovare soluzioni semplici a problemi complessi".