Caso Inzaghi, interviene direttamente Lautaro: quando ho saputo dell’errore di traduzione ha…

Un errore di traduzione nell'intervista di Lautaro Martínez a France Football ha suscitato polemiche tra i tifosi dell'Inter
Un errore di traduzione nell'intervista di Lautaro Martínez a France Football ha suscitato polemiche tra i tifosi dell'Inter. In un primo momento, sembrava che il capitano avesse detto che Simone Inzaghi aveva comunicato alla squadra di aver ricevuto un'offerta e di voler partire.

Tuttavia, l'ufficio stampa dell'Inter e il giocatore stesso hanno prontamente richiesto una correzione. France Football ha riconosciuto l'errore e ha pubblicato una rettifica, chiarendo che Martínez non aveva mai ricevuto tale comunicazione dal tecnico.

Nel testo corretto, Martínez ha dichiarato: "In quel momento, il mister non ci aveva comunicato di aver ricevuto un'offerta e che sarebbe andato via. Noi eravamo estranei a quelle voci, concentrati su tutti gli obiettivi che avevamo". Queste parole hanno messo in luce la professionalità del gruppo, che ha continuato a concentrarsi sugli obiettivi nonostante le speculazioni sul futuro di Inzaghi.

La partenza di Inzaghi per l'Al-Hilal in Arabia Saudita, dopo la pesante sconfitta in finale di Champions League contro il PSG, ha lasciato un segno profondo nell'ambiente interista. Ma l'idea che il tecnico avesse già deciso prima della finale aveva suscitato un polverone.

L'intervento di Lautaro con France Football

Quando Lautaro ha saputo dell'errore di traduzione, è stato direttamente il giocatore stesso a chiedere a France Football una pronta e immediata rettifica, come sottolinea anche il Corriere dello Sport.

