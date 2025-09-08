L'Italia, dopo il convincente successo contro l'Estonia, affronta questa sera Israele, tappa fondamentale nella corsa alla qualificazione per il prossimo Mondiale. Il ct Gattuso ha scelto i 23 Azzurri che saranno a sua disposizione: l'unica novità è rappresentata da Maldini, che prende il posto dell'infortunato Zaccagni. Oltre al centrocampista della Lazio andranno in tribuna anche Carnesecchi, Leoni e Fabbian.
Israele-Italia, i 23 convocati da Gattuso: c’è Pio Esposito, in tribuna Zaccagni
Il ct della Nazionale ha scelto i calciatori che saranno a disposizione per il match in programma questa sera
La lista completa:
Portieri: 1 Donnarumma, 12 Meret, 14 Vicario.
Difensori: 2 Bellanova, 3 Dimarco, 4 Gatti, 13 Calafiori, 19 Cambiaso, 21 Bastoni, 22 Di Lorenzo, 23 Mancini.
Centrocampisti: 5 Locatelli, 6 Rovella, 8 Tonali, 16 Frattesi, 17 Orsolini, 18 Barella.
Attaccanti: 7 Politano, 9 Retegui, 10 Raspadori, 11 Kean, 15 Esposito, 20 Maldini.
