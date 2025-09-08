Il ct della Nazionale ha scelto i calciatori che saranno a disposizione per il match in programma questa sera

L'Italia, dopo il convincente successo contro l'Estonia, affronta questa sera Israele, tappa fondamentale nella corsa alla qualificazione per il prossimo Mondiale. Il ct Gattuso ha scelto i 23 Azzurri che saranno a sua disposizione: l'unica novità è rappresentata da Maldini, che prende il posto dell'infortunato Zaccagni. Oltre al centrocampista della Lazio andranno in tribuna anche Carnesecchi, Leoni e Fabbian.