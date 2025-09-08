FC Inter 1908
Israele-Italia, i 23 convocati da Gattuso: c’è Pio Esposito, in tribuna Zaccagni

Il ct della Nazionale ha scelto i calciatori che saranno a disposizione per il match in programma questa sera
Fabio Alampi Redattore 

L'Italia, dopo il convincente successo contro l'Estonia, affronta questa sera Israele, tappa fondamentale nella corsa alla qualificazione per il prossimo Mondiale. Il ct Gattuso ha scelto i 23 Azzurri che saranno a sua disposizione: l'unica novità è rappresentata da Maldini, che prende il posto dell'infortunato Zaccagni. Oltre al centrocampista della Lazio andranno in tribuna anche Carnesecchi, Leoni e Fabbian.

La lista completa:

Portieri: 1 Donnarumma, 12 Meret, 14 Vicario.

Difensori: 2 Bellanova, 3 Dimarco, 4 Gatti, 13 Calafiori, 19 Cambiaso, 21 Bastoni, 22 Di Lorenzo, 23 Mancini.

Centrocampisti: 5 Locatelli, 6 Rovella, 8 Tonali, 16 Frattesi, 17 Orsolini, 18 Barella.

Attaccanti: 7 Politano, 9 Retegui, 10 Raspadori, 11 Kean, 15 Esposito, 20 Maldini.

