Barella aveva lasciato il campo acciaccato dopo la vittoria dell'Italia contro il Belgio, ma oggi è apparso in buona forma, rivelando di essere pronto a dare il suo contributo per una partita decisiva. Il match di domani sera, infatti, potrebbe determinare la qualificazione alle semifinali della competizione, con l'Italia che è chiamata a vincere per consolidare la propria posizione in testa al gruppo.