Italia, allenamento verso la sfida contro Israele: assente Zaccagni, le ultime

Italia, allenamento verso la sfida contro Israele: assente Zaccagni, le ultime - immagine 1
Mattia Zaccagni assente dall'ultimo allenamento dell'Italia alla vigilia della sfida in Ungheria contro Israele, valida per le qualificazioni ai Mondiali
Mattia Zaccagni assente dall'ultimo allenamento dell'Italia alla vigilia della sfida in Ungheria contro Israele, valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Lo riferisce Sport Mediaset:

Italia, allenamento verso la sfida contro Israele: assente Zaccagni, le ultime- immagine 2
Getty

"Ultimo allenamento a Coverciano per la Nazionale prima della partenza nel pomeriggio per Debrecen, in Ungheria, dove domani alle 20,45 affronterà Israele nelle qualificazioni mondiali".

Italia, allenamento verso la sfida contro Israele: assente Zaccagni, le ultime- immagine 3
Getty Images for FIGC

"Alla seduta non ha preso parte Mattia Zaccagni per i postumi di una botta rimediata venerdì sera durante la gara contro l'Estonia: l'esterno della Laziale ha svolto lavoro differenziato in palestra. Presenti tutti gli altri 26 azzurri".

(Fonte: Sport Mediaset)

