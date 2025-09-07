Mattia Zaccagni assente dall'ultimo allenamento dell'Italia alla vigilia della sfida in Ungheria contro Israele, valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Lo riferisce Sport Mediaset:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Italia, allenamento verso la sfida contro Israele: assente Zaccagni, le ultime
ultimora
Italia, allenamento verso la sfida contro Israele: assente Zaccagni, le ultime
Mattia Zaccagni assente dall'ultimo allenamento dell'Italia alla vigilia della sfida in Ungheria contro Israele, valida per le qualificazioni ai Mondiali
"Ultimo allenamento a Coverciano per la Nazionale prima della partenza nel pomeriggio per Debrecen, in Ungheria, dove domani alle 20,45 affronterà Israele nelle qualificazioni mondiali".
"Alla seduta non ha preso parte Mattia Zaccagni per i postumi di una botta rimediata venerdì sera durante la gara contro l'Estonia: l'esterno della Laziale ha svolto lavoro differenziato in palestra. Presenti tutti gli altri 26 azzurri".
(Fonte: Sport Mediaset)
© RIPRODUZIONE RISERVATA