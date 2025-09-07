Una volta terminata la sosta per le Nazionali, il campionato di Serie A ripartirà subito con una classicissima: il derby d'Italia, la sfida tra Juventus e Inter. Una partita sempre speciale, che potrà risultare ancora più significativa per Jonathan David . Questo perchè l'attaccante canadese, arrivato a Torino questa estate, avrebbe potuto giocare questa gara a maglie invertite.

Intrigo di mercato

Jonathan David è stato uno dei nomi più caldi del calciomercato internazionale. L'attaccante canadese, dopo cinque stagioni da assoluto protagonista con il Lille, scelse di non rinnovare il suo contratto con i francesi, rendendosi così uno degli svincolati di lusso più interessanti d'Europa e non solo. Un'occasione sulla quale molti top club hanno provato a fiondarsi, Inter inclusa: i nerazzurri hanno valutato per mesi l'opportunità di piazzare un altro colpo a parametro zero dopo i successi ottenuti con i vari de Vrij, Calhanoglu, Mkhitaryan o Thuram, giuato per fare qualche nome.