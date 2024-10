Il ct Spalletti ha scelto 23 calciatori per le sfide in programma contro Belgio e Israele: 4 le novità assolute

Sono 23 i calciatori convocati da Luciano Spalletti per i prossimi match di Nations League dell'Italia contro Belgio e Israele, in programma rispettivamente il 10 e il 14 ottobre. 4 le novità assolute: prima chiamata in azzurro per Michele Di Gregorio, Matteo Gabbia, Niccolò Pisilli e Daniel Maldini. 3 i calciatori dell'Inter selezionati: Bastoni, Dimarco e Frattesi.