La gara con la Norvegia chiuderà il girone di qualificazione dell'Italia al prossimo Mondiale. Gli azzurri saranno secondi con ogni probabilità, a causa di una differenza reti clamorosamente sbilanciata in favore dei norvegesi. Si attende dunque di capire chi sarà l'avversaria in semifinale di playoff. Ne parla il Corriere dello Sport:

"Il sorteggio dei playoff è fissato per giovedì a Zurigo presso la sede della Fifa (diretta tv su Rai Sport dalle 12,50 alle 14). Il presidente federale Gravina non dovrebbe partecipare. Il ct Gattuso, invece, ha confermato la propria presenza. L’Italia entrerà da testa di serie e giocherà sicuramente in casa la semifinale, in calendario il 26 marzo, con una squadra proveniente dalla quarta fascia.

La sede dell’eventuale finale, in casa o in trasferta il 31 marzo, verrà stabilita dal sorteggio. Per questo motivo la Figc non ha ancora deciso in quale stadio giocare. Bari è favorita se dovessimo andare all’estero per l’ultimo atto, due città del Nord (Torino e Milano in pole) se invece gli azzurri verranno benedetti dal sorteggio e potranno giocare in casa tutte e due le partite dei playoff".