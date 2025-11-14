Manuel Akanji da quando è arrivato all'Inter ha giocato tutte le partite di Serie A. Non ne ha saltata una. Questo dato dimostra l'impatto che ha avuto sul mondo nerazzurro e l'importanza per il suo allenatore. Ne parla anche il Corriere dello Sport di questa mattina:

"Il giocatore è sbarcato in Italia dal Manchester City in prestito e l’Inter è molto soddisfatta del suo rendimento, così tanto da voler attivare il diritto di riscatto a quota 15 milioni, che diventerebbe obbligatorio in caso di scudetto con Akanji in campo per almeno il 50% delle gare come pattuito la scorsa estate a fine mercato. Il giocatore ha 30 anni, percepisce 3,5 milioni all’anno è ben presto è diventato uno dei punti fermi della squadra di Chivu, giocando tutte le sfide di Serie A dalla terza giornata in poi e rifiatando maggiormente negli impegni di Champions".