Oltre 22.000 tifosi sugli spalti dello Stadio di Bergamo, quasi sei milioni davanti alla tv per seguire Italia-Estonia, gara d'esordio di Rino Gattuso sulla panchina della nazionale, impegnata nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. Sono stati 5.843.000 i telespettatori che hanno seguito il successo degli azzurri, trasmesso in diretta su Rai 1, col 33.9% di share, risultando il programma più visto della prima serata di ieri.
Anche la sfida con Israele, in programma lunedì sera alle 20.45 al Nagyerdei Stadion di Debrecen, in Ungheria, sarà trasmessa in diretta dalla prima rete Rai.
