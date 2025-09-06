Quasi sei milioni davanti alla tv per seguire Italia-Estonia, gara d'esordio di Rino Gattuso sulla panchina della nazionale,

Oltre 22.000 tifosi sugli spalti dello Stadio di Bergamo, quasi sei milioni davanti alla tv per seguire Italia-Estonia, gara d'esordio di Rino Gattuso sulla panchina della nazionale, impegnata nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. Sono stati 5.843.000 i telespettatori che hanno seguito il successo degli azzurri, trasmesso in diretta su Rai 1, col 33.9% di share, risultando il programma più visto della prima serata di ieri.