Luis Suarez è finito nuovamente al centro delle polemiche per un comportamento scorretto. L’attaccante ex Barcellona, oggi all’Inter Miami, si è reso protagonista di un episodio grave durante la sfida con i Seattle Sounders, quando ha sputato contro un membro dello staff tecnico avversario.
Maxi squalifica per Suarez: 6 turni di stop per sputo a un membro dello staff
L’attaccante dell’Inter Miami riceve una pesante sanzione: stop di sei gare in Leagues Cup dopo il gesto contro un membro tecnico dei Sounders.
L’episodio, definito inaccettabile, è stato sanzionato con una pesante punizione: sei giornate di squalifica.
Nel comunicato ufficiale si legge: “Al termine della gara, l’arbitro ha segnalato che Luis Suarez aveva sputato in direzione di un componente dello staff dei Seattle Sounders. In applicazione dell’articolo 4.2 C del Regolamento Competitivo della Leagues Cup 2025, il Comitato Disciplinare ha disposto una sospensione di sei partite. Pertanto, l’attaccante non potrà prendere parte, almeno inizialmente, alla prossima edizione della competizione finché non avrà terminato di scontare l’intera squalifica”.
