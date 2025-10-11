Il Ministro per lo Sport e i Giovani del governo Meloni ha parlato di quanto sta accadendo nei territori palestinesi, con la pace siglata con Israele, a pochi giorni dalla sfida dell'Italia contro la Nazionale israeliana

Eva A. Provenzano Caporedattore 11 ottobre - 18:34

«Le prospettive di pace cambiano i punti di vista su Italia-Israele? La prossimità della prospettiva di pace credo aiuti gli stati d'animo di tutti i soggetti che si sono manifestati in vario modo. Mi auguro faccia ricredere anche quelle persone che hanno avuto un comportamento che è l'esattamente opposto della pace, che ha usato la violenza per affermare un principio supremo e che è anche la sublimazione del rispetto». Il Ministro per lo Sport e la Gioventù Andrea Abodi ha parlato così ai microfoni di SportMediaset in occasione del Festival dello Sport di Trento.

«Adesso c'è questo appuntamento sportivo nel quale valgono le regole del calcio e dello sport. Ci auguriamo in ogni caso che la cronaca a cui teniamo di più, quello della nostra civiltà, ci porti un risultato che si deve consolidare necessariamente. I segnali sono confortanti. La diplomazia ha lavorato a livello straordinario e come fa la diplomazia quando vuole esssere efficace lo fa senza clamori ma portando quello che serve. L'obiettivo, ripeto, è la pace e lo vediamo all'orizzonte», ha concluso.

(Fonte: SM)