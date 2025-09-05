C'è grande curiosità per la prima Italia del nuovo ct Rino Gattuso. Ecco la formazione ufficiale scelta per l'esordio contro l'Estonia nella sfida valida per le qualificazioni al prossimo Mondiale.
Italia, la formazione ufficiale contro l’Estonia: tre interisti in campo dall’inizio
C'è grande curiosità per la prima Italia del nuovo ct Rino Gattuso: ecco la formazione ufficiale, ci sono tre interisti dal 1'
C'è Retegui centravanti, con Kean alle sue spalle e sulle fasce Politano e Zaccagni. In difesa la coppia Calafiori-Bastoni, ecco tutte le scelte di Gattuso.
La formazione ufficiale - Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Barella, Tonali; Politano, Kean, Zaccagni; Retegui.
